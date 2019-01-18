В "Лужниках" появится Дворец единоборств с центрами самбо и бокса

На территории столичного спорткомплекса "Лужники" создадут Дворец единоборств, сообщил в Twitter Сергей Собянин.

По словам мэра, одну часть здания займет центр самбо, а вторую – центр бокса. На крыше установят беговые дорожки. Особенностью дворца станет зеркальный потолок и стеклянные стены.

Вот так будет выглядеть Дворец единоборств в #Лужники. Одну часть здания займет центр самбо, вторую - центр бокса. На крыше планируем поставить беговые дорожки. Особенность этого дворца - зеркальный потолок и стеклянные стены. Много воздуха и света. pic.twitter.com/7sVso5VEYY — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 января 2019 г.



Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что здание дворца разместится между хоккейным дворцом и ТТК. Его площадь составит 10-15 тысяч квадратных метров.

Помимо центров самбо и бокса там откроют детский клуб, специализированную школу, национальный музей самбо и офисы международных федераций.