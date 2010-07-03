Путин и Собянин осмотрели Дворец водных видов спорта в "Лужниках"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в тестовом режиме Дворец водных видов спорта в "Лужниках".

"Здесь был Дворец водных видов, бассейн, который практически развалился и не функционировал. Мы решили на его месте воссоздать новый современный центр водных видов спорта. Это профессиональный 50-метровый бассейн, рядом два 25-метровых. Есть большой аквапарк. То есть все и для профессиональных спортсменов, и для любителей, и для детей, и для семейного отдыха – комплексный проект. Сохранили историю бассейна, барельеф. По стилю он напоминает старый, но в полтора раза больше воды, в 10 раз больше посещаемость", – сказал мэр.

Для посетителей центр откроется до конца 2019 года.

Новый плавательный центр возвели на месте старого бассейна, в котором прошло три чемпионата мира, два чемпионата Европы, 11 чемпионатов СССР. Бассейн не прекращал работу и с наступлением холодов. В первые годы работы зимой его перекрывали временной крышей, однако позже от этого отказались из-за сложности сборки и разборки конструкции. С 1964 года зимой и осенью воду бассейна стали подогревать до +27 градусов, а пловцы входили в ванну через теплое помещение по специальным каналам.

Реконструкция Дворца водных видов спорта стартовала в 2016 года по проекту московского бюро UNK project. Площадь пятиэтажного плавательного центра составила более 50 тысяч квадратных метров.

Новое здание сохранило основные черты прежнего сооружения. Концепция Дворца основана на архитектурных традициях 1950-х годов. Воссоздана колоннада. Главный и боковой фасады плавательного центра украсили реплики 12 барельефов, повторяющие исторические панно. Также фасады украшены орнаментом из колец, напоминающих об Олимпиаде-80. Украшавшие старое здание исторические барельефы сохранены, отреставрированы и размещены внутри нового дворца.

Особенностью плавательного центра стала трансформируемая кровля, перекрывающая здание цилиндрическим стеклянным пассажем.

Под крышей дворца разместили три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых на три дорожки каждый. Имеется возможность размещения мобильных трибун на 250 мест. Бассейны плавательного центра в Лужниках отвечают олимпийскому стандарту Международной федерации плавания.

В здании откроется аквапарк с девятью горками и бассейнами, тренировочные залы, фитнес- и СПА-центр; боксерский клуб; гимнастический центр; центр спорта для всей семьи; серф-центр.

Между спортивной и развлекательной зонами установлена прозрачная стена, на которой смонтирован медиафасад.

Ресторан на 250 мест и кафе на 40 мест разместятся на первом этаже. Экспресс-кафе с самообслуживанием расположится в зоне аквапарка на втором этаже, фито-кафе – в термально-оздоровительной зоне на третьем этаже и спортивной – на пятом.

Территория рядом с дворцом благоустроена. Максимальная пропускная способность плавательного центра составляет 2 868 человек в час. Ожидается, что ежедневно плавательный центр в "Лужниках" будут посещать 10 тысяч человек.

Новые спортивные объекты в ближайшем будущем появятся на территории олимпийского комплекса "Лужники". В 2021 году свои двери откроет для спортсменов теннисный центр. Помимо кортов, на территории разместятся площадки для пляжного тенниса, тренажерный и бильярдный залы, детский клуб, а также административно-бытовые помещения.

Реконструкция территории олимпийского комплекса предусматривает работу в общей сложности на 45 объектах.

Кроме того, при посещении "Лужников" Собянин доложил президенту России о проекте строительства Международного центра самбо и Центра бокса. Мэр также показал Путину Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

