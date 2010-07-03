Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:10

Монтаж крыши ледового дворца "Кристалл" завершили в "Лужниках"

город строительство спорт

01:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Монтаж металлоконструкций кровли ледового дворца "Кристалл", который планируют открыть в 2020 году, завершили в "Лужниках".

Как сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, работы по реконструкции здания ведутся в соответствии с графиком.

"В настоящее время уже полностью выполнены все монолитные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и фасада", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Отмечается, что на монтаж кровли площадью 10,4 тысячи квадратных метров было израсходовано около 1,2 тысячи тонн металлоконструкций, 8 тысяч квадратных метров мембраны и 2,4 тысячи квадратных метров плитки.

Здание будет состоять из трех надземных и одного подземного этажей общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Ледовый дворец появится на месте тренировочного катка "Кристалл", закрытого из-за аварийного состояния более 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что ко Дню города в "Лужниках" откроют Дворец водных видов спорта. После реконструкции в центре появятся три бассейна и детский аквапарк.

Читайте также

город строительство спорт

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика