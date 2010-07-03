Монтаж крыши ледового дворца "Кристалл" завершили в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Монтаж металлоконструкций кровли ледового дворца "Кристалл", который планируют открыть в 2020 году, завершили в "Лужниках".

Как сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, работы по реконструкции здания ведутся в соответствии с графиком.

"В настоящее время уже полностью выполнены все монолитные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и фасада", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Отмечается, что на монтаж кровли площадью 10,4 тысячи квадратных метров было израсходовано около 1,2 тысячи тонн металлоконструкций, 8 тысяч квадратных метров мембраны и 2,4 тысячи квадратных метров плитки.

Здание будет состоять из трех надземных и одного подземного этажей общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Ледовый дворец появится на месте тренировочного катка "Кристалл", закрытого из-за аварийного состояния более 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что ко Дню города в "Лужниках" откроют Дворец водных видов спорта. После реконструкции в центре появятся три бассейна и детский аквапарк.