Собянин: набережная Марка Шагала станет новым городским парком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Набережная Марка Шагала станет новым городским парком. Об этом сообщил Сергей Собянин при осмотре хода работ по строительству набережной, подъездных дорог к парку развлечений "Остров мечты" и новым жилым кварталам.

"Уникальная набережная. Она сделана специально вместо брошенной промзоны, раньше до реки было не дойти. Сейчас получается первоклассное комфортное пространство для занятий спортом и отдыхом, с ресторанами, кафе, прогулочными территориями, велосипедными дорожками. Специальный рельеф будет защищать от шума, ветра", – сказал Собянин, добавив, что это будет одна из лучших набережных Москвы.

Мэр добавил, что первая очередь работ завершается в этом году, вторая – до середины следующего года, а потом работы по благоустройству проведут на Симоновской набережной, а также вдоль северной части ЗИЛ до Нагатинского затона.

В целом, как рассказал Собянин, планы по реорганизации промзоны ЗИЛ "начали приобретать реальные контуры". Он сообщил, что на южной части промзоны построены спортивный комплекс "Парк Легенд", парк "Тюфелева роща", а также самая большая школа.

"В этой части формируется улично-дорожная сеть, которая направлена на обеспечение транспортной доступности как "Острова мечты", так и улучшения логистики транспортного движения всего этого района, снижения нагрузки на проспект Андропова", – сказал мэр.

Новая набережная Марка Шагала находится в районе ЗИЛ на левом берегу Москвы-реки – от Третьего транспортного кольца до затона Новинки, включая его берега. В основном она будет пешеходной.

Площадь нового линейного парка у воды составит 18,5 гектара, протяженность – 3,8 километра. В основу концепции набережной легло создание четырех тематических маршрутов.

Пространство "Магниты" включает основные точки притяжения парка: три площади на пересечении набережной с улицами Кандинского, Лентулова и Льва Юдина, восемь площадок для культурных мероприятий, кафе, киоски с мороженым и напитками и точки с уличной едой.

"Спорт" – это велосипедные и беговые дорожки, два пункта проката спортивного инвентаря, пять городских пунктов велопроката, спортивные площадки и площадки для игр. "Отдых" – аллея для прогулок с примыкающими к ней садами, которая будет включать 10 "секретных" садов со скульптурами, фонтанами и ландшафтными композициями.

"Променад" – маршрут вдоль воды, где можно будет не только отдохнуть на берегу, но и прогуляться "по воде" – по нижней террасе с сетью деревянных и плавучих понтонов. Там создадут амфитеатр с видом на реку. Появятся спуски к воде, причалы для речного транспорта и марины (стоянки для яхт).

На набережной создадут многофункциональный "умный" ландшафт, который оградит отдыхающих от ветра с реки и городского шума. Запланировано устройство холмов-барьеров, где высадят деревья и кустарники.

В мае начали строить первый участок набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. К ноябрю работы собираются закончить. В этом месте разместят амфитеатр, два кафе, пункт проката и причал. Для посетителей обустроят 15 тысяч квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники. Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей МЦК планируется завершить в третьем квартале следующего года.

Рабочие строят и реконструируют еще 16,7 километра дорог. В декабре закончатся работы на улице Мустая Карима.

Для улучшения транспортного обслуживания северной части ЗИЛ, где возводятся ЖК "Зиларт" и социальные объекты, строятся внутриквартальные проезды и подземный пешеходный переход. В декабре будет готова улично-дорожная сеть, ведущая к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме общей протяженностью пять километров. В проектировании находится 13 километров Крутицкой и Симоновской набережных, а также мост через Затон Новинки и пять подземных пешеходных переходов.