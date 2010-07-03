Уникальный дом и новое общественное пространство появятся на ЗИЛе

15:17
15:17
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Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Единое общественное пространство появится между парком "Тюфелева роща", бульваром братьев Весниных и музейным центром "Эрмитаж-Москва". Его связующим звеном будет дом № 10 ЖК "ЗИЛАРТ" по проекту голландского архитектора Михила Ридайка. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, здание будет состоять "из пяти соединенных друг с другом башен разного объема", причем архитектурное решение общественной (стилобатной) части дома "отсылает к индустриальному дизайну братьев Весниных". По словам Кузнецова, снаружи стилобат ЖК будет представлять собой крытую галерею с колоннадой, витражным остеклением и декоративными металлическими решетками. Внутри него разместятся магазины, рестораны, кафе и арендуемые помещения.
Кроме того, на нижних этажах дома будет расположен атриум – место встречи посетителей парка и музейного центра "Эрмитаж-Москва". Там же откроют бассейн с прозрачной крышей, фитнес-зал и подземный паркинг.
Жилые башни комплекса облицуют объемными алюминиевыми панелями треугольной формы на каркасной основе, добавил главный архитектор Москвы. Вместе алюминиевые панели создадут эффектный диагональный рисунок на фасаде здания. Квартиры нового ЖК остеклят стеклопакетами из мультифункционального стекла.
В жилом комплексе "ЗИЛАРТ" голландский архитектор Михил Ридайк решил воплотить ключевой мировой тренд. "Четкая грань между жилым кварталом, деловой частью города, местами отдыха и развлечений стирается", – пояснил основатель и партнер бюро Neutelings Riedijk Architects. По его словам, сейчас люди хотят жить в энергичном и многофункциональном городе, около работы и мест получения различных услуг.
Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве на ЗИЛе уникальной школы. Экспериментальный образовательный центр на 2,5 тысячи мест появится в жилом комплексе "ЗИЛАРТ". Четырехэтажное здание разделено на блок начальной школы, блок основной и старшей школы. Для учащихся обустроят отдельные внутренние дворы и большую зону с площадками для спорта и отдыха. По словам мэра, "изюминками" новой школы будут детский технопарк и компьютерная система навигации с сенсорными терминалами.
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