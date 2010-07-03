Сад скульптур появится в здании московского филиала "Эрмитажа"

В здании московского филиала "Эрмитажа" на территории бывшего завода имени Лихачева появятся сад скульптур и атриум высотой 70 метров.
"Строительство музейного центра планируется завершить в 2024 году. Здание рекомендовано возводить после того, как будет завершено строительство близлежащих зданий, для того чтобы не повредить материал светопрозрачных конструкций наружного контура, из которого изготавливается фасад", – цитирует Агентство "Москва" представителя застройщика "Группа ЛСР".
Музей расположится на участке площадью 0,64 гектара в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко – это практически центр квартала "Зиларт". Основной фокус в новом музейном пространстве будет выбран в пользу выставок современного искусства, показ произведений как классического, так и нового искусства. Архитектор проекта, глава бюро Asymptote – Хани Рашид.
Здание построят в стиле конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет.
"Первый ярус займут кафе и сад скульптур, второй – офисные помещения музея, двухсветные книжный магазин и помещение работы с каталогами, исследовательская лаборатория, фойе. В пространство второго яруса также интегрирован исследовательский центр музея. Третий, четвертый, пятый этажи займут выставочные помещения", – указали авторы проекта.
Видео: YouTube/stroi.mos.ru
Выставка скульптур будет оборудована на шестом уровне, а на крыше разместится ресторан. На подземных этажах предусмотрены помещения для хранения музейных экспонатов, аудитория на 250 посадочных мест, амфитеатр, образовательный центр, фойе и гардероб.
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