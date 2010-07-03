Жилой дом с "цифровым" фасадом построят на ЗИЛе

Голландское архбюро DROM и бельгийские промышленные дизайнеры Lion Beach разработали проект жилого дома с "цифровым" фасадом. Здание построят на ЗИЛе, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, авторы проекта использовали параметрические принципы генерации форм. Эту технологию он назвал одним из ключевых архитектурных трендов в мире.
"Здание в буквальном смысле меняется, реагируя, например, на свойства среды. Днем скульптурный фасад дома №17 "ЗИЛАРТа" ловит косые лучи света, благодаря чему на нем проявляется узор. А ночью перфорированные панели будут подсвечиваться струящимся теплым светом из окон", – уточнил Кузнецов.
Рельеф дома соединит прошлое места и пространство нового кластера искусств, которым станет "ЗИЛАРТ". По задумке проектировщиков, нарезка на декоративные панели создаст необычный ритм здания.
Авторы стремились отразить общую концепцию пространства, где каждый дом – это произведение искусства. Одним из элементов проекта станет современная интерпретация "парадной". Ее интегрируют в композицию входной группы.
При входе в дом человек будет видеть внутренний двор сквозь огромную стеклянную стену. А система островков-холмов разделит двор-сад на зоны.
"Четкие градостроительные нормы позволили при различном подходе создать архитектурно разнообразный, но при этом целостный жилой комплекс", – добавил главный архитектор столицы.
Сейчас рабочие готовятся к устройству основания и фундамента здания.
Ранее москвичам показали облик будущего теннисного клуба в "Лужниках". Здание построят в стиле деконструктивизма, для которого характерны асимметричные формы, ломаные линии и острые углы.
Новое общественное пространство на территории бывшего ЗИЛа
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