Город в городе: как развивается территория ЗИЛа

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Новый проспект Лихачева с путепроводом через МЦК открыли на территории ЗИЛа. Это центральная автодорожная магистраль ЗИЛа, получившая название в честь легендарного директора завода Ивана Лихачева.

Новый проспект

Общая длина проспекта – порядка трех километров – от набережной Марка Шагала до станции метро "Технопарк". 10 августа открылась большая часть проспекта от улицы Тюфелева Роща до "Технопарка".

Новый проспект возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Автомобили по проспекту будут передвигаться по 2–3 полосам в каждую сторону.

Центральным инженерным сооружением является автодорожный путепровод через пути Московского центрального кольца протяженностью 0,54 километра со съездами и разворотом в подэстакадном пространстве.

Строительство проспекта началось в апреле 2016 года и завершилось в августе 2018-ого, что на восемь месяцев раньше контрактного срока.

Новые дороги ЗИЛа

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Дорожный каркас ЗИЛа общей протяженностью 35 километров формируется для обеспечения транспортной и пешеходной доступности строящихся жилых и общественных комплексов на территории реорганизуемой промышленной зоны. Сегодня на территории ЗИЛа построено 4,7 километров дорог, в том числе:

автодорожный путепровод через МЦК и проспект Лихачева – 3 километра;

улица Братьев Рябушинских – 0,7 километра;

дороги для ТПУ "ЗИЛ" – 1,0 километра.

Также сейчас ведется строительство городских и местных улиц в кварталах массовой жилой застройки, включая подъезды к школе на 2,5 тысячи мест и детско-взрослой поликлинике на 750 посещений в смену. Работы завершатся в этом году.

Строится участок Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда с мостом, который обеспечивает транспортную доступность территории Нагатинской поймы, в частности, парка развлечений "Остров мечты", концертного зала, гостиничного комплекса, детской яхтенной школы и Южного речного вокзала. Ожидается, что работы закончатся в 2020 году.

Мостовой переход через Москву-реку построят у ЗИЛа

Идет строительство надземного пешеходного перехода через проспект Андропова в районе станции метро "Технопарк", оснащенного траволаторами. Он свяжет новый район с парком "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Достроить переход планируется в следующем году.

Помимо этого, запланировано строительство и реконструкция набережных ЗИЛа с мостом через затон Новинки, которые будут построены по новым для Москвы правилам – со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок. Также предусматривается реконструкция Крутицкой набережной, обеспечивающей – наряду с Симоновской набережной – связь нового района с центром Москвы.

Новый парк "Тюфелева роща"





Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Парк "Тюфелева роща" расположен рядом с жилым комплексом "ЗИЛАРТ". Десять гектаров благоустроенного общественного пространства в одном из центральных районов столицы – подарок не только жителям нового района, но и всему мегаполису.

Проект парка разработал голландско-американский ландшафтный дизайнер и урбанист Джерри Ван Эйком. "Тюфелева роща" – зеленый парк. Площадь травяного покрова составляет 57,4 тысячи квадратных метров. Высажено порядка 3,5 тысячи деревьев и кустарников, в их числе сосна, лиственница, липы, дуб, ольха, можжевельник, кизильник, спирея, роза.

В парке разбиты цветники площадью 10,7 тысячи "квадратов". Предпочтение отдано многолетним цветам и злакам. Растения в "Тюфелевой роще" устойчивы к повышенному содержанию пыли, загазованности, ветрам и снегопадам. Растения подобраны таким образом, чтобы парк выглядел привлекательно и зимой, и летом.

Цветущие деревья и кустарники украшают его летом, декоративно-лиственные растения, благодаря разнообразной окраске листьев, – весной и осенью, а хвойные – зимой.

"Тюфелева роща" – парк с арт-объектом мирового уровня. По задумке архитектора здесь построена пергола длиной 1,3 километра, представляющая собой и крытую прогулочную зону, и смотровую площадку. Ее конструкция состоит из стальных элементов в деревянной обшивке. Высота "линии сборки" достигает восьми метров, ширина ее смотровой площадки – 2,5 метра.

Уникальный искусственный навес проходит через весь парк, символизируя заводской конвейер, что ассоциативно отсылает к истории ЗИЛа. Местами на перголу можно подняться и прогуляться по крыше. Под ней проходит дорожка протяженностью 220 метров, поставлены скамейки и урны необычной формы. Всего в парке установлено 525 малых архитектурных форм.

В разных частях перголы размещены 12 павильонов, в том числе три кафе, два ресторана, три пункта проката спортивного инвентаря, два киоска, галерея и летняя сцена. В искусственный навес вмонтирован 171 светильник.

"Москва в цифрах": ЗИЛ – город в городе

Еще одна изюминка "Тюфелевой рощи" – пруд глубиной местами до двух метров с прозрачной водой. Эффект "голубой лагуны" стал возможен благодаря многоступенчатой системе очистки. Вода проходит через фильтры с песком, затем обеззараживается ультрафиолетовым излучением и, наконец, подвергается воздействию озона.

Система внутреннего освещения пруда и светодиодная подсветка стеклянного ограждения смотровой площадки перголы эффектно выглядят в любое время дня и ночи. Общая протяженность архитектурной подсветки парка – почти 14 тысяч метров. Рядом с прудом обустроена детская площадка площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Горки встроены в искусственные холмы. Для детских игр и развлечений есть песочница, скалодром, карусели и батуты. Спортивная площадка парка оборудована тренажерами, которые подобраны таким образом, чтобы можно было совершить комплексную тренировку всех групп мышц. Также обустроены площадки для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. Для безопасного и комфортного отдыха в парке создана система видеонаблюдения, включающая 208 видеокамер.