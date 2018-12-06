Самые необычные дома, которые появятся в Москве

Дом на воде, горизонтальный небоскреб на сваях размером с двенадцатиэтажный дом, концертный зал в виде часов, необычные дома на ЗИЛе – в Москве создаются новые дома арт-объекты. О том, где появятся здания нестандартной архитектуры и как они будут выглядеть, читайте в материале портала Москва 24.

Путешествуй, не выходя из дома

В 2019-2020 годах москвичам предложат поселиться в доме на воде. Поселки из хаусботов планируется построить в акватории трех водохранилищ: Химкинского, Клязьминского, Пестовского, сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе Канала имени Москвы. В ведомстве отметили, что это инвестиционный проект, который реализует российская компания.

Субмарину площадью около ста метров, размером с двух-, трехкомнатную квартиру будут продавать за 15-17 млн рублей. Жить в плавучих домах можно будет круглый год. Для швартовки судов на воде построят плавучие бетонные пирсы, выдерживающие морозы и перепады уровня воды. Сверху бетонные понтоны укроют деревянным настилом. В каждом поселке у пирсов подготовят от 15 до 30 мест специально для хаусботов. По словам президента компании, реализующей инвестпроект, Александра Климчука, сейчас построено два хаусбота. Один демонстрируется на станции метро "Войковская". Его могут увидеть все желающие, записавшиеся на экскурсию.

Второй готовый плавучий дом пока не добрался до Москвы, так как встал лед. Собеседник портала Москва 24 отметил, что компания намерена создать пять поселков на воде в течение 2019 и 2020 годов. По его словам, дома построят в России, до 70% комплектующих в них будут отечественного производства, а дизайн и инженерные системы в них создаст датская компания. На создание одного хаусбота потребуется месяц. "Часть домов компания построит и выставит на продажу, а часть будет строить по заказу", – добавил Климчук.

Жильцы на судне смогут выезжать за пределы стоянки и неспешно путешествовать на скорости от 8 до 15 км в час. В судоходный сезон на субмарине можно добраться до Завидово в Тверской области или до Астрахани. Хаусбот длиной до 20 метров юридически считается маломерным судном, поэтому по акватории может перемещаться свободно, причаливать в любом месте, где не запрещена стоянка и нет помех для судоходства. Владельцу выдадут судовой билет, он будет платить лишь транспортный налог.

По данным пресс-службы Канала имени Москвы, порядка 35 яхт-клубов уже готовы принимать самоходные дома на воде.

В хаусботах также планируется создать апарт-отели, в которых москвичи и гости столицы смогут провести несколько дней на природе или в речном путешествии.

Оторваться от земли

"Парящий" дом с виллами на крыше построят на территории Бадаевского завода на набережной Тараса Шевченко. Строительство начнется в ближайшие годы. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе компании-застройщика, отметив, что решение о точной дате начала стройки будет принято в этом месяце.

На территории бывшего пивоваренного завода построят небоскреб, только не вертикальный, а горизонтальный, приподнятый над землей на 35 метров. Держать его будут стройные опоры.

Из окон здания откроются панорамные виды на Москву-реку, парк, отреставрированные здания, гостиницу "Украина", Кутузовский проспект, Дом Правительства и ММДЦ "Москва-Сити". Автор концепции будущей застройки, сооснователь швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron Пьер де Мерон отметил, что в России нет аналогов такой конструкции. "Наше здание не "летит", а просто приподнимается над землей на стройных опорах", – добавил он.

Общая площадь многофункционального комплекса составит 100 тысяч квадратных метров. Построить его рассчитывают за пять лет. В нем разместятся офисы, квартиры и апартаменты. У нестандартного здания будет оригинальная крыша – на ней построят виллы с террасами.

Бадаевский пивоваренный завод был основан в 1875 году. Многие здания признаны памятником промышленной архитектуры XIX века и находятся под охраной государства, поэтому сносить исторические постройки запрещено. Старые цеха реконструируют и откроют в них магазины, бары, рестораны, спортивные и детские центры, коворкинг и конференц-центр.

Корпуса, не имеющие статус памятника архитектуры, планируется демонтировать, а на их месте разбить парк с сетью пешеходных дорожек, соединяющих территорию завода с Москвой-рекой. Прогулочную территорию вдоль набережной Москвы-реки, парк с полянами и лесными рощами откроют для всех.

Площадь с часами

Здание в форме часов строят на территории делового центра "Москва-Сити". Круглую девятиэтажную постройку венчает купол, на котором сделали огромный циферблат, разбитый на 24 часовых сектора. Мерцающие стрелки на куполе будут показывать точное время, увидеть их сможет любой, выглянувший из окна окружающих площадь "Москва-Сити" башен. Гигантские часы диаметром 64 мера станут самыми большими в мире и могут попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Купол оснащен раздвижным механизмом. Запроектировано 18 трансформаций сцены. В зале поставят полторы тысячи кресел.



Фото: Дмитрий Андроников

Перед зданием–часами планируют создать площадь также в виде часов. Под часы стилизуют перголу (навес) радиусом более ста метров и длиной более двухсот метров. Площадь замостят гранитной плиткой с цифрами. На ней возведут холм-амфитеатр, установят светодинамические фонтаны с каскадом, камерную сцену на водной глади.

Здесь будут проводить концерты, шоу, выставки, театральные постановки, фуд-фестивали, мастер-классы. На площади разместят арт-объекты и кафе. Зимой здесь будут ставить елку, заливать каток.

Радужный дом

На территории бывшей промзоны ЗИЛ в ноябре этого года построили первый в Москве дом-хамелеон. В зависимости от погоды и освещения фасад дома будет переливаться всеми цветами радуги. В следующем году в него въедут жильцы. Облицованный с внешней стороны глазурированным кирпичом, в солнечную погоду дом будет казаться радужно-светлым, а в пасмурную – практически черным.

По мнению председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, необычное здание притянет к себе туристов и, возможно, в будущем станет достопримечательностью, и его нанесут на туристическую карту города. У дома-хамелеона переменная этажность: от 7 до 14 этажей и 224 квартиры. Его подземный уровень уходит на два этажа вниз, там сделали двухуровневый паркинг на 200 машино-мест. На первом этаже не будет квартир, его займут магазины и предприятия сферы услуг.

До конца этого года на ЗИЛе должны ввести в эксплуатацию четыре дома. Все эти дома, как рассказал Константин Тимофеев, имеют яркую индивидуальность. Помимо дома-хамелеона здесь построили дом с парящим фасадом. ЗD-эффект создан за счет выбранного материала – более крупного кирпича, чем при отделке фасадов других домов. Фасад целиком изготовили в мастерской, а затем привезли и "подвесили" на монолитное основание, и конструкция "повисла" в воздухе.

Еще у одной высотки полутораметровые панорамные потолки в виде купола, и у последнего практически готового дома фасад облицевали кирпичом не лицевой стороной, а наизнанку. Застройщик первых четырех домов на землях бывших цехов, где раньше строились автомобили, планирует получить разрешение на ввод в эксплуатацию в конце декабря, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.