Москва сохраняет лидерство среди субъектов РФ в работе с россиянами за рубежом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москва является лидером среди регионов России по работе с соотечественниками за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова министра правительства Москвы Сергея Черемина.

"Москва, нескромно скажу, лидер по эффективности взаимодействия с организациями, которые вы представляете", – отметил Черемин на круглом столе, проходившем в посольстве РФ в Эстонии.

Министр подчеркнул, что в рамках подобной работы Москва взаимодействует с 260 организациями по всему миру.

Среди основных направлений совместной деятельности с соотечественниками Черемин назвал поставку медицинского оборудования ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, министр особо выделил Пушкинский конкурс для преподавателей русского языка.

"Впервые открыто приехали несколько человек с Украины. Потому что до этого люди боялись, просили награждать без прессы, без телевидения, в общем, не упоминать имен и фамилий", – рассказал министр.

Черемин добавил, что Москва также продолжит оказывать поддержку соотечественникам по линии стипендии мэра Москвы.

Ранее Москва возглавила список самых желанных городов для поездки на Новый год. Рейтинг был составлен на основе опроса россиян.