Москва стала самым популярным регионом России среди иностранцев

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва стала самым часто посещаемым российским регионом среди иностранных туристов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Следующую строчку после Москвы занимает Санкт-Петербург, следом идет Калининградская область. В топ-5 также попали Иркутская область и республика Бурятия. Рейтинг был составлен по результатам исследования картографического сервиса, в который туристы загружали карты российских городов с 1 июня по 31 августа.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что основа привлекательности Москвы для туристов – это городская атмосфера. По его словам, дело не столько в достопримечательностях, сколько в публике, концертной и выставочной программах, общественных пространствах, уличных музыкантах и чистых тротуарах.
В 2018 году Москву посетили более 23,5 миллиона человек. Из них 18 миллионов – граждане России, остальные 5,5 миллиона – иностранцы. Больше всего гостей приехало из Китая – 803,6 тысячи человек. Далее следует Германия (321,9), Франция (149,3), Израиль (144,3) и США (137,8). По сравнению с 2010 годом число туристов в Москве выросло на 84%.
Китай занял первое место по числу туристов в Москве по итогам 2018 года. За прошлый год российскую столицу посетило более 800 тысяч гостей из КНР.
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