В Москве составили типичный портрет туриста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Большинство туристов, которые посещают Москву, – это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Таковы результаты соцопроса за первое полугодие 2019 года, опубликованные столичным комитетом по туризму, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Согласно данным соцопроса, 77,5% гостей из других российских регионов составляют миллениалы, то есть родившиеся после 1981 года. При этом более трети из них – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, среди российских туристов 53,2% – мужчины.

Как показало исследование, среди туристов из дальнего зарубежья также преобладают молодые люди в возрасте до 34 лет. Таких, по результатам опроса, оказалось 63,6%, причем 57,2% из них составляют мужчины. В этой возрастной категории 28% приходится на путешественников, которым от 18 до 24 лет, уточнили в комитете по туризму. Еще около 20% зарубежных гостей – иностранцы в возрасте от 35 до 44 лет.

Как пояснили в столичном комитете по туризму, Москва привлекает молодежь обилием и разнообразием фестивалей, культурных и спортивных событий. Популярности российской столицы также способствуют активное развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры, появление новых сервисов для туристов.

На сегодняшний день Москва входит в топ-20 наиболее посещаемых городов Европы, а в рейтинге самых популярных у туристов столиц мира она занимает 31-е место. В прошлом году город посетили 23,5 миллиона путешественников, в том числе 5,5 миллиона иностранцев. По сравнению с 2010 годом, отметили в ведомстве, число туристов в Москве выросло на 84%.

Ранее сообщалось, что в сентябре Москва впервые примет крупнейший саммит по туризму. 14 и 15 сентября в российской столице пройдет специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Как подчеркнула глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, саммит поможет "повысить привлекательность и вес Москвы на мировой арене".