В Москве составили типичный портрет туриста

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Большинство туристов, которые посещают Москву, – это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Таковы результаты соцопроса за первое полугодие 2019 года, опубликованные столичным комитетом по туризму, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Согласно данным соцопроса, 77,5% гостей из других российских регионов составляют миллениалы, то есть родившиеся после 1981 года. При этом более трети из них – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, среди российских туристов 53,2% – мужчины.
Как показало исследование, среди туристов из дальнего зарубежья также преобладают молодые люди в возрасте до 34 лет. Таких, по результатам опроса, оказалось 63,6%, причем 57,2% из них составляют мужчины. В этой возрастной категории 28% приходится на путешественников, которым от 18 до 24 лет, уточнили в комитете по туризму. Еще около 20% зарубежных гостей – иностранцы в возрасте от 35 до 44 лет.
Как пояснили в столичном комитете по туризму, Москва привлекает молодежь обилием и разнообразием фестивалей, культурных и спортивных событий. Популярности российской столицы также способствуют активное развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры, появление новых сервисов для туристов.
На сегодняшний день Москва входит в топ-20 наиболее посещаемых городов Европы, а в рейтинге самых популярных у туристов столиц мира она занимает 31-е место. В прошлом году город посетили 23,5 миллиона путешественников, в том числе 5,5 миллиона иностранцев. По сравнению с 2010 годом, отметили в ведомстве, число туристов в Москве выросло на 84%.
Ранее сообщалось, что в сентябре Москва впервые примет крупнейший саммит по туризму. 14 и 15 сентября в российской столице пройдет специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Как подчеркнула глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, саммит поможет "повысить привлекательность и вес Москвы на мировой арене".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: