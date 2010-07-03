Названы популярные у пользователей Instagram места Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С каждым годом Москва становится все более популярной у туристов. Только в прошлом году российскую столицу посетили 23,5 миллиона человек, в том числе 5,5 миллиона иностранцев. Растет и количество фотографий Москвы в соцсетях.

Так, по итогам 2017 года Instagram присудил ей второе место среди самых фотографируемых городов мира. Столичный комитет по туризму составил рейтинг достопримечательностей, которые, согласно числу хештегов, пользуются особым вниманием у интернет-пользователей, передает портал мэра и правительства Москвы.

В первую очередь туристы, как правило, посещают Красную площадь. В Instagram с хештегами #красная площадь, #redsquare и #кремль опубликовано в общей сложности более четырех миллионов фото и видео. Разместив в соцсетях снимки кремлевских башен и храма Василия Блаженного, турист мгновенно дает знать подписчикам, что находится в Москве.

Статус любимого места отдыха москвичей и гостей столицы спустя несколько десятилетий вернула себе ВДНХ. Посетителей интересуют фонтаны и необычные павильоны, выставки, ярмарки и разнообразные мероприятия. В 2019 году ВДНХ отмечает 80-летие. Число публикаций с хештегом #вднх в Instagram уже превысило 1,9 миллиона и продолжает расти.

Более 840 тысяч раз пользователи отметили на фотографиях Старый Арбат. Эта московская улица с богатой историей привлекает своей неповторимой атмосферой. Современные постройки соседствуют там со старинными особняками, где некогда жили Александр Пушкин, князья Долгорукие, Кропоткины, Шереметевы.

Не меньшей известностью среди туристов пользуется новая достопримечательность столицы – деловой центр "Москва-Сити". Комплекс в районе Пресненской набережной включает почти 20 небоскребов, причем самый высокий из них достигает 374 метров. Как отметили в комитете по туризму, по популярности хештег #москвасити обогнал даже Красную площадь. Он отмечает более 4,8 миллиона публикаций.

Около 800 тысяч публикаций набрало в Instagram здание МГУ на Воробьевых горах с хештегом #мгу. Судя по числу хештегов, в список любимых туристами достопримечательностей Москвы также входят парк Победы на Поклонной горе, парки Царицыно, Коломенское и Измайлово.

Ранее городской комитет по туризму назвал десять любимых мест китайских туристов в Москве. Как выяснилось, больше всего гости из Поднебесной любят посещать Кремль, Красную площадь, Цирк на Цветном бульваре и Новодевичий монастырь.