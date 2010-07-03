Названы 10 любимых мест китайских туристов в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Китай по итогам прошлого года занял первое место среди стран дальнего зарубежья по объему туристов, которые приехали в Москву. Больше всего гости из Поднебесной любят посещать Кремль, Красную площадь, Цирк на Цветном бульваре и Новодевичий монастырь, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

"Количество китайских туристов, посетивших столицу в 2018 году, составило 803,6 тысячи человек", – говорится в сообщении.

Также в топ-10 предпочтений китайских туристов вошли Воробьевы горы и МГУ, Государственная Третьяковская галерея, ВДНХ, ряд станций столичной подземки ("Белорусская", "Маяковская", "Новослободская" и "Комсомольская"), музей-заповедник "Коломенское", улица Арбат, а также ГУМ и ЦУМ.

Эксперты ранее проанализировали запросы пользователей на отели в столицах мира и определили самые популярные направления для путешествий.

Москва заняла седьмое место среди столиц Европы по доступности отелей высшей категории. Кроме того, российская столица вошла в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю. В списке вызывающих наибольший интерес у туристов мировых столиц Москва оказалась на 31-м месте, европейских – на 19-м.

