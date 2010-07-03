Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эксперты международного сервиса momondo проанализировали запросы пользователей на отели в столицах мира и определили самые популярные направления для путешествий. Результатами исследования делится РИА Новости.

Москва заняла седьмое место среди столиц Европы по доступности отелей высшей категории. Кроме того, российская столица вошла в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю. В списке вызывающих наибольший интерес у туристов мировых столиц Москва оказалась на 31-м месте, европейских – на 19-м. Первые три позиции у Лондона, Парижа и Амстердама.

Среднюю стоимость ночи в московском отеле оценили в 5 000 рублей, это 25-е место среди мировых столиц по доступности для туристов. Самыми дорогими для проживания назвали столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий: ночь там обойдется в сумму от 13 900 до 26 800 рублей. Самое дешевое размещение на ночь можно найти в столицах Турции, Казахстана, Лаоса, Индонезии и Камбоджи: от 2 400 до 3 500 рублей.

Ночь в московском пятизвездочном отеле оценили в среднем в 9 250 рублей. В Осло, Копенгагене, Париже и Берне сумма за сутки достигает 20-24 тысяч рублей. Лидером по этому показателю назвали Монако, где сутки в пятизвездочном отеле обойдутся более чем в 40 000 рублей.

Ранее аналитическое агентство "ТурСтат" назвало Москву самым трудолюбивым городом России (37% голосов в интернет-голосовании). Также в тройку вошли Санкт-Петербург (23%) и Екатеринбург (14%). Четвертое место разделили между собой Новосибирск и Нижний Новгород (по 8%).