В Москве заработал новый короткий номер информационной поддержки туристов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве с 1 августа стал доступен новый короткий номер информационной поддержки туристов – 122. Об этом сообщает РИА Новости.

Также можно обращаться по городскому десятизначному номеру +7 (495) 122-01-11.

Контакт-центр работает круглосуточно. На линии сейчас значатся 20 операторов, при возрастании нагрузки их число будет увеличиваться. Они консультируют на русском и английском языках. В будущем также станут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки.

Уточнить информацию можно по самым разным вопросам: оплата проезда в метро, способы добраться до аэропорта, навигация из одной точки маршрута в другую, а также прокат велосипедов.

Кроме того, специалисты готовы рассказать об интересных городских событиях и фестивалях и поделиться адресами музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей.

Вместе с тем можно получить сведения об адресах и времени работы посольств, консульств и визовых центров.

Короткий номер работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории столицы и области. Десятизначный городской номер работает для звонков с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и с территории России. Оплата осуществляется в соответствии с тарификацией оператора абонента.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, согласно прописанным в директивах Евросоюза регламентам. Новым правилам будут следовать финское посольство в Москве, генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также офисы в Петрозаводске и Мурманске.