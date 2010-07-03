В Москве заработал новый короткий номер информационной поддержки туристов

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве с 1 августа стал доступен новый короткий номер информационной поддержки туристов – 122. Об этом сообщает РИА Новости.
Также можно обращаться по городскому десятизначному номеру +7 (495) 122-01-11.
Контакт-центр работает круглосуточно. На линии сейчас значатся 20 операторов, при возрастании нагрузки их число будет увеличиваться. Они консультируют на русском и английском языках. В будущем также станут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки.
Уточнить информацию можно по самым разным вопросам: оплата проезда в метро, способы добраться до аэропорта, навигация из одной точки маршрута в другую, а также прокат велосипедов.
Кроме того, специалисты готовы рассказать об интересных городских событиях и фестивалях и поделиться адресами музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей.
Вместе с тем можно получить сведения об адресах и времени работы посольств, консульств и визовых центров.
Короткий номер работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории столицы и области. Десятизначный городской номер работает для звонков с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и с территории России. Оплата осуществляется в соответствии с тарификацией оператора абонента.
Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, согласно прописанным в директивах Евросоюза регламентам. Новым правилам будут следовать финское посольство в Москве, генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также офисы в Петрозаводске и Мурманске.
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