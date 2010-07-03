Финляндия ужесточит для россиян правила получения "шенгена"

11:28
11:28
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
С 1 сентября Финляндия начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, согласно прописанным в директивах Евросоюза регламентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финский МИД.
Новым правилам будут следовать финское посольство в Москве, генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также офисы в Петрозаводске и Мурманске. Отмечается, что ранее финская сторона уже требовала при необходимости более детальную документацию, с сентября этот процесс станет систематическим.
Прежде шенгенскую визу в Финляндию можно было оформить без сопроводительных документов. Для туристов и частных поездок нынешние изменения касаются описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств. Отныне к заявлению на визу нужно будет приложить либо данные о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство того, что человек обладает необходимыми для путешествия денежными средствами. Это может быть выписка с банковского счета за последние три месяца, справка с места работы или свидетельство о владении собственностью.
Вместе с тем документы о наличии финансовых средств теперь должны предоставлять и те граждане, которые обладают собственностью на территории Шенгена. Понадобится справка о финансах и тем, кто будет посещать проживающих в Шенгенской зоне близких родственников.
В июне туроператоры предупредили о сложностях с получением виз в Европу. Тогда отмечалось, что сильно заранее стоит подавать документы в представительства Финляндии, Венгрии и Чехии. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, ожидание визы в эти страны может затянуться на две с половиной недели. Лучшими по скорости выдачи виз туроператоры считают визовые центры Испании и Франции. Правда, из-за большого количества заявителей в испанское представительство надо записываться за полторы–две недели.
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