Визы на Шри-Ланку для россиян стали бесплатными на полгода

Фото: ТАСС/ZUMA/Lahiru Harshana

Власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 45 государств, в том числе России, сообщает ТАСС. Визу можно будет получить при пересечении границы

Помимо РФ, в этом списке Китай, Индия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и другие страны. Их гражданам по прилету на Шри-Ланку просто поставят отметку в паспорте.

Новые меры вступили в силу 1 августа и будут действовать шесть месяцев.

По данным СМИ, такую меру привлечения иностранных туристов связывают с резким снижением турпотока после серии терактов в день празднования католической и протестантской Пасхи 21 апреля.

Ранее планировалось запустить программу 1 мая. Однако из соображений безопасности ее пришлось перенести. Кроме того, в списке изначально было 39 стран.

21 апреля в различных частях Шри-Ланки произошла серия из восьми взрывов, жертвами которых стали более 250 человек. Среди погибших – 42 иностранца.

По сообщениям местных властей, предполагаемых организаторов и исполнителей терактов удалось задержать или уничтожить.