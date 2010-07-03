Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:25

Визы на Шри-Ланку для россиян стали бесплатными на полгода

туризм общество

12:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/ZUMA/Lahiru Harshana

Власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 45 государств, в том числе России, сообщает ТАСС. Визу можно будет получить при пересечении границы

Помимо РФ, в этом списке Китай, Индия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и другие страны. Их гражданам по прилету на Шри-Ланку просто поставят отметку в паспорте.

Новые меры вступили в силу 1 августа и будут действовать шесть месяцев.

По данным СМИ, такую меру привлечения иностранных туристов связывают с резким снижением турпотока после серии терактов в день празднования католической и протестантской Пасхи 21 апреля.

Ранее планировалось запустить программу 1 мая. Однако из соображений безопасности ее пришлось перенести. Кроме того, в списке изначально было 39 стран.

21 апреля в различных частях Шри-Ланки произошла серия из восьми взрывов, жертвами которых стали более 250 человек. Среди погибших – 42 иностранца.

По сообщениям местных властей, предполагаемых организаторов и исполнителей терактов удалось задержать или уничтожить.

Читайте также

туризм общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика