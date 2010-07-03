Шри-Ланка будет выдавать бесплатные визы туристам из 45 стран

Туристам из 45 стран, прибывающим на отдых в Шри-Ланку, будут выдавать бесплатные визы. В перечне стран присутствует и Россия, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии страны Джона Амаратунга.
Такое решение принято в связи с серьезным снижением турпотока в страну после серии пасхальных терактов.
Ранее планировалось запустить программу 1 мая. Однако из соображений безопасности ее пришлось перенести. Кроме того, в списке изначально было 39 стран.
Теперь на бесплатную визу смогут рассчитывать туристы из Великобритании, Китая, Индии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании и других стран. Новые меры вступят в силу 1 августа и будут действовать шесть месяцев.
21 апреля в различных частях Шри-Ланки произошла серия из восьми взрывов, жертвами которых стали более 250 человек. Среди погибших – 42 иностранца.
По сообщениям местных властей, предполагаемых организаторов и исполнителей терактов удалось задержать или уничтожить.
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