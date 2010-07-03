Собянин рассказал о новых туристических картах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о создании новых карт города для туристов на трех языках: русском, английском и китайском.

"Хорошая помощь даже в век интернета. Компактные складные карты удобно носить", – отметил мэр, добавив, что в картах представлено много полезной информации: например, об интересных музеях, а также том, как добраться до аэропорта или арендовать машину.

По словам градоначальника, взять бесплатную карту можно в отелях, музеях и парках, в частности, в "Зарядье", на ВДНХ и в Пушкинском музее. Позже они появятся на стойках "Живое общение" метрополитена и в зонах ожидания "Аэроэкспресса".



Ранее стало известно, что Москва заняла седьмое место среди столиц Европы по доступности отелей высшей категории. Кроме того, российская столица вошла в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю. В списке вызывающих наибольший интерес у туристов мировых столиц Москва оказалась на 31-м месте, европейских – на 19-м. Первые три позиции у Лондона, Парижа и Амстердама.