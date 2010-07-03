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15:35

Собянин утвердил проект строительства перехода через дублер Кутузовского проспекта

транспорт город

15:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходного перехода через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Проект планировки предусматривает размещение внеуличного перехода через железнодорожные пути Смоленского направления и Северный дублер Кутузовского проспекта вблизи владения 13 по улице Василисы Кожиной.

Также будет построен пешеходный тротуар со стороны Яблоневого сада и вблизи владений 13 и 21 по улице Василисы Кожиной, северный лестничный сход пешеходного перехода, плоскостная парковка.

Обустроят шумозащитный экран вдоль тротуара в полосе отвода железной дороги.

Ранее Собянин осмотрел ход строительства первого участка Южного дублера Кутузовского проспекта. По словам мэра, строительство завершится в следующем году.

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транспорт город

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