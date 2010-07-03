Москва впервые примет крупнейший саммит по туризму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва впервые станет площадкой специальной выездной программы Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщает портал мэра и правительства столицы.

На 14 и 15 сентября запланированы деловые сессии, официальные встречи и культурные мероприятиях, в которых примут участие представители стран-участниц UNWTO. Как подчеркнула глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, принимать делегатов Генассамблеи − большая честь, ответственность и в то же время "возможность повысить привлекательность и вес Москвы на мировой арене".

По ее словам, о планах поучаствовать в выездной программе уже заявили представители профильных ведомств и организаций в сфере туризма из 60 стран мира. "Уверенно могу сказать: нам есть чем гордиться и что показать зарубежным коллегам, ведь город шаг за шагом превращается в мировой центр индустрии отдыха и гостеприимства", − подытожила Проничева.

В деловой программе особое внимание уделят таким вопросам, как устойчивое развитие туризма, создание новых рабочих мест и роль инноваций. Для зарубежных гостей в столице также подготовили тематические экскурсионные программы. Благодаря им делегаты смогут оценить многогранность достопримечательностей Москвы, отметили в комитете по туризму.

Ранее Сергей Собянин сообщил о создании новых карт Москвы для туристов на трех языках: русском, английском и китайском. По словам мэра, карты содержат много полезной информации: например, об интересных музеях, о том, как добраться до аэропорта или арендовать машину. Взять бесплатную карту можно в отелях, музеях и парках, в частности, в "Зарядье", на ВДНХ и в Пушкинском музее, уточнил мэр.