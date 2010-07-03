Названы самые популярные зарубежные направления у россиян

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/mikle15
В топ-3 самых популярных направлений у россиян этим летом оказались Армения, Италия и Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса популярного сервиса для планирования путешествий.
Более чем восемь процентов всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.
Годом ранее в тройку лидеров входила Грузия. Однако нынешним летом поток российских туристов в эту страну снизился на 70 процентов. Только в июле грузинская сфера туризма потеряла около 60 миллионов долларов. Перелеты в Грузию после приостановки прямого авиасообщения подорожали примерно в два раза.
Между тем российские туристы стали экономить во время отдыха за границей. По словам экспертов, в первую очередь это касается путешественников бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня.
Эксперты заметили новую тенденцию – сдвиг спроса на туры по периодам. В результате наиболее востребованными у российских туристов месяцами в этом году оказались июнь и сентябрь.
При этом, как ранее сообщал телеканал Москва 24, треть россиян продолжает трудиться в отпуске. Согласно опросу, многие продолжают решать рабочие вопросы даже на пляже. Люди проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты. При этом большинство респондентов утверждает, что делает это не по своей доброй воле, а по настойчивой просьбе руководителей.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: