Названы самые популярные зарубежные направления у россиян

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В топ-3 самых популярных направлений у россиян этим летом оказались Армения, Италия и Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса популярного сервиса для планирования путешествий.

Более чем восемь процентов всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

Годом ранее в тройку лидеров входила Грузия. Однако нынешним летом поток российских туристов в эту страну снизился на 70 процентов. Только в июле грузинская сфера туризма потеряла около 60 миллионов долларов. Перелеты в Грузию после приостановки прямого авиасообщения подорожали примерно в два раза.

Между тем российские туристы стали экономить во время отдыха за границей. По словам экспертов, в первую очередь это касается путешественников бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня.

Эксперты заметили новую тенденцию – сдвиг спроса на туры по периодам. В результате наиболее востребованными у российских туристов месяцами в этом году оказались июнь и сентябрь.

При этом, как ранее сообщал телеканал Москва 24, треть россиян продолжает трудиться в отпуске. Согласно опросу, многие продолжают решать рабочие вопросы даже на пляже. Люди проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты. При этом большинство респондентов утверждает, что делает это не по своей доброй воле, а по настойчивой просьбе руководителей.

