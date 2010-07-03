Эксперты объяснили привлекательность Москвы для туристов

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что основа привлекательности Москвы для туристов – это городская атмосфера.
По его словам, дело не столько в достопримечательностях, сколько в публике, концертной и выставочной программах, общественных пространствах, уличных музыкантах и чистых тротуарах.
"Те же качели на Триумфальной площади или парад прогулочного флота на Москве-реке. В этом отношении за девять лет город полностью преобразился", – считает Шпилько.
Он отметил, что изменения начались с Парка Горького, а "теперь позитивная атмосфера царит везде, в том числе в спальных районах".
"У Москвы появился не только драйв, но и шарм, не уступающий ни одной столице мира. Она стала модной на туристическом рынке", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.
Генеральный директор туристической компании Марина Левченко добавила, что Москва пользуется спросом и за рубежом, и у россиян.
"Мы видим, как буквально за пару дней Москва разрушает стереотипные представления иностранных гостей о России", – сказала эксперт.
Глава гостиничных комплексов "Измайлово" Алексей Воробьев указал, что город "становится хитом мирового туристического рынка".
В 2018 году Москву посетили более 23,5 миллиона человек. 18 миллионов из них – граждане России, остальные 5,5 миллиона – иностранцы.
Больше всего гостей приехало из Китая – 803,6 тысячи человек. Далее следует Германия (321,9), Франция (149,3), Израиль (144,3) и США (137,8).
Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва номинирована на международную туристическую премию World Travel Awards.
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