Эксперты объяснили привлекательность Москвы для туристов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что основа привлекательности Москвы для туристов – это городская атмосфера.

По его словам, дело не столько в достопримечательностях, сколько в публике, концертной и выставочной программах, общественных пространствах, уличных музыкантах и чистых тротуарах.

"Те же качели на Триумфальной площади или парад прогулочного флота на Москве-реке. В этом отношении за девять лет город полностью преобразился", – считает Шпилько.

Он отметил, что изменения начались с Парка Горького, а "теперь позитивная атмосфера царит везде, в том числе в спальных районах".

"У Москвы появился не только драйв, но и шарм, не уступающий ни одной столице мира. Она стала модной на туристическом рынке", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Генеральный директор туристической компании Марина Левченко добавила, что Москва пользуется спросом и за рубежом, и у россиян.

"Мы видим, как буквально за пару дней Москва разрушает стереотипные представления иностранных гостей о России", – сказала эксперт.

Глава гостиничных комплексов "Измайлово" Алексей Воробьев указал, что город "становится хитом мирового туристического рынка".

В 2018 году Москву посетили более 23,5 миллиона человек. 18 миллионов из них – граждане России, остальные 5,5 миллиона – иностранцы.

Больше всего гостей приехало из Китая – 803,6 тысячи человек. Далее следует Германия (321,9), Франция (149,3), Израиль (144,3) и США (137,8).

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва номинирована на международную туристическую премию World Travel Awards.