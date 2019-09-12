Лучший курорт в мире откроет ресторан в Москве

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Крымский курорт Mriya Resort & Spa, признанный лучшим в мире в 2018 году, откроет ресторан в Москве.

Как пишет газета "Ведомости", ресторан будет называться "Черное море" и расположится в бизнес-центре President Plaza на Кутузовском проспекте.

Площадь заведения составит 200 квадратных метров. Оно будет вмещать около 50 гостей. Там будет представлена кухня с акцентом на традиционные продукты побережья.

Курортный комплекс Mriya Resort & Spa был открыт в Крыму в районе Ялты в 2014 году. В 2018 он стал лучшим по версии премии в сфере туризма World Travel Awards.

Его концепцию разрабатывал британский архитектор сэр Норман Фостер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий в области архитектуры.

Курорт занимает 27 гектаров, где кроме санаторно-курортного комплекса на 422 номера и виллы будет построен винно-дегустационный комплекс и сыроварня.

В 2018 году США ввели новые санкции против России из-за Крыма и Донбаса. Тогда под ограничительные меры, в частности, попал и комплекс Mriya Resort & Spa.