Москву номинировали на премию World Travel Awards

12:24
12:24
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москва была номинирована на международную туристическую премию World Travel Awards, сообщил Сергей Собянин у себя в Twitter.
"В этом году Москва заявлена сразу в трех номинациях: лучшее направление фестивального и событийного, спортивного и городского туризма", – отметил мэр.
Премию World Travel Awards называют "туристическим Оскаром". В этом году Москва заявлена сразу в трех номинациях: лучшее направление фестивального и событийного, спортивного и городского туризма. Сегодня открылось голосование, давайте поддержим столицу: https://t.co/vC0pkJEiEF— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 сентября 2019 г.
Все желающие могут принять участие в голосовании до 20 октября, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Победителей объявят 28 ноября в Маскате.
Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и сейчас остается наиболее престижной наградой в области туризма.
Ранее Москва стала единственным европейским победителем международной урбанистической премии Global Awards for Excellence. Премию учредил Urban Land Institute (ULI).
Премия Urban Land Institute Global Awards for Excellence считается одной из самых престижных в сфере городского развития. Программа "Моя улица" стала единственным проектом из Европы, который получил такую оценку жюри. Также победителями премии стали 10 проектов из Северной Америки и Азии.
В начале сентября британский журнал Economist назвал лучшие в мире города для жизни. Специалисты сравнивали уровни стабильности развития, экологии, культуры, образования, здравоохранения и инфраструктуры. Первое место заняла Вена, за ней следом идут Сидней и Осака. Москва расположилась на 68-м месте, при этом российская столица попала в пятерку лучших городов, которые за год смогли превзойти свои предыдущие результаты.
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