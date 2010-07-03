"Моя улица" стала единственным европейским победителем Global Awards for Excellence

15:06
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва стала единственным европейским победителем международной урбанистической премии Global Awards for Excellence. Премию учредил Urban Land Institute (ULI). Об этом написал Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".
"Московская программа благоустройства "Моя улица" стала единственным европейским победителем премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence. Наш проект вошел в 11 лучших во всем мире. Мои поздравления и спасибо всем, кто помогал его реализовать!", – написал мэр.
Собянин напомнил, что "Моя улица" – это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. Он подчеркнул, что горожанам сейчас снова стало комфортно гулять по улицам и любоваться любимым городом. И именно это является самой лучшей оценкой работы руководства Москвы, отметил он.
Премия Urban Land Institute Global Awards for Excellence считается одной из самых престижных в сфере городского развития. Программа "Моя улица" стала единственным проектом из Европы, который получил такую оценку жюри. Также победителями премии стали 10 проектов из Северной Америки и Азии.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: