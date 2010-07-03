"Моя улица" стала единственным европейским победителем Global Awards for Excellence

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва стала единственным европейским победителем международной урбанистической премии Global Awards for Excellence. Премию учредил Urban Land Institute (ULI). Об этом написал Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Московская программа благоустройства "Моя улица" стала единственным европейским победителем премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence. Наш проект вошел в 11 лучших во всем мире. Мои поздравления и спасибо всем, кто помогал его реализовать!", – написал мэр.

Собянин напомнил, что "Моя улица" – это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. Он подчеркнул, что горожанам сейчас снова стало комфортно гулять по улицам и любоваться любимым городом. И именно это является самой лучшей оценкой работы руководства Москвы, отметил он.

Премия Urban Land Institute Global Awards for Excellence считается одной из самых престижных в сфере городского развития. Программа "Моя улица" стала единственным проектом из Европы, который получил такую оценку жюри. Также победителями премии стали 10 проектов из Северной Америки и Азии.

