Программа благоустройства Москвы "Моя улица" получила премию ULI

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа благоустройства в Москве "Моя улица" стала лауреатом премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence. Об этом говорится на сайте премии.

Данная премия считается одной из наиболее престижных в сфере городского развития. Программа "Моя улица" стала единственным европейским проектом, получившим столь высокую оценку жюри за достижения в развитии города. Победителями премии стали также десять проектов из Северной Америки и Азии.

Программа "Моя улица" затрагивает комплексное благоустройство улиц города, обновление пешеходных зон, тротуаров, фасадов, освещения, посадку деревьев и благоустройство архитектурных форм. С 2015-го по 2017-й в столице было перестроено 92 километра улиц, установлено 7 тысяч энергоэффективных фонарей и посажено 7 тысяч деревьев. Всего площадь благоустройства в рамках проекта превысила 1500 гектаров.

Продолжением данной программы стал проект "Мой район", который стартовал в 2018 году. "Моя улица" в основном затрагивала участки города, располагающиеся в центре, "Мой район" при этом ориентирован на весь город.

Программа стартовала в ходе избирательной кампании по выборам мэра Москвы. Ее инициировали активные москвичи, которые направляли мэру свои пожелания по улучшению разных районов столицы. Проект уже затронул практически каждый район столицы.

