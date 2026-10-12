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12 октября, 15:07

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ООН: число живущих в условиях крайней бедности достигло 1,2 млрд человек

Число живущих в условиях крайней бедности достигло 1,2 млрд человек – ООН

Фото: 123RF.com/staver

Число людей, живущих в условиях крайней бедности, впервые увеличилось с 2010 года и достигло 1,2 миллиарда человек. Об этом сообщила Программа развития ООН (UNDP), передает РИА Новости.

Согласно обновленному в 2026 году Глобальному индексу многомерной бедности, подготовленному UNDP совместно с Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию при Оксфордском университете, этот показатель вырос на 51,5 миллиона человек.

В ООН отметили, что более половины из 1,2 миллиарда человек, в частности 617 миллионов, составляют дети. При этом 83% из них проживают в сельской местности.

Многие страны продолжают достигать успехов в борьбе с бедностью. 30 из 89 государств уменьшили этот показатель вдвое менее чем за 15 лет. Самые высокие темпы снижения уровня бедности зафиксированы в Египте, Непале, Вьетнаме и Китае.

В то же время рост общего числа бедных отчасти объясняется увеличением численности населения. Например, в Анголе и Замбии доля населения, живущего в бедности, тоже снизилась, но темпы роста численности населения превысили темпы сокращения бедности, в итоге общее число бедных людей все же увеличилось, заключили в ООН.

Ранее глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков сообщил, что задача, поставленная Генассамблеей ООН по решению проблемы голода в мире к 2030 году, невыполнима. При этом, по его словам, определенный прогресс есть: масштаб мирового голода уменьшается.

Несмотря на это, при сохранении нынешней динамики к 2030 году в мире по-прежнему будут голодать около 512 миллионов человек. Эта оценка не учитывает влияние конфликта на Ближнем Востоке.

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