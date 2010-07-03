Москву назвали лидером в России по снижению выбросов парниковых газов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организаторы всероссийского конкурса "Климат и ответственность", который проводится в столице при поддержке Минэкономразвития и Минприроды, назвали победителя в номинации "Лучший субъект РФ в области снижения выбросов парниковых газов", передает РИА Новости.

Лидером стала Москва. Второе место отошло Ямало-Ненецкому автономному округу, замкнул тройку Санкт-Петербург.

Как отмечают организаторы, основная цель конкурса – оказать содействие сокращению выбросов парниковых газов в РФ к 2020 году до уровня не более 75% от уровня 1990 года.

Ранее британская организация The Economist Intelligence Unit и журнал The Economist составили рейтинг 40 самых безопасных городов мира – Москва заняла в нем 37 строчку. Эксперты выставляли оценки по таким критериям, как личная безопасность, цифровая безопасность, безопасность инфраструктуры, а также безопасность здравоохранения. Первое место занял Токио, далее идут Сингапур, Осака, Амстердам и Сидней.