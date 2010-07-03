Москва вошла в топ-40 самых безопасных городов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Британская организация The Economist Intelligence Unit и журнал The Economist составили рейтинг 40 самых безопасных городов мира – Москва заняла в нем 37 строчку.
Эксперты выставляли оценки по таким критериям, как личная безопасность, безопасность здравоохранения, цифровая безопасность, а также безопасность инфраструктуры.
Первое место занял Токио, далее идут Сингапур, Осака, Амстердам и Сидней. Также в десятку попали Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.
По отдельным показателям российская столица продемонстрировала следующие результаты: 54 место по цифровой безопасности, 30 место по здравоохранению, 32 место по безопасности инфраструктуры и 39 место по личной безопасности граждан.
Ранее Москва попала в тройку мировых лидеров по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi, обойдя Нью-Йорк, Лондон и Токио. За прошлый год столица России почти вдвое увеличила число общедоступных точек Wi-Fi и приблизилась к Сеулу. Корейский город занял вторую строчку.
Кроме того, столица РФ находится на первой позиции по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения. 90 процентов москвичей живут в шаговой доступности от таких территорий.
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