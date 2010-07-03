Москва стала первой по площади парков

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва лидирует среди 11 крупнейших городов мира по площади парков на душу населения. Таковы результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).
Как уточнили аналитики компании, российская столица стала первой в мире по площади озелененных природных и рекреационных объектов на человека. "При этом около 90% населения имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности", – цитирует авторов исследования ТАСС. Эксперты провели сравнительный анализ Москвы и 11 мегаполисов по всему миру, включая Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сеул и Сан-Паулу. В топ-3, наряду с Москвой, попали Гонконг и Берлин.
Кроме того, согласно PwC, Москва заняла пятое место по количеству культурно-досуговых объектов на душу населения. Она уступила лишь Берлину, Токио, Лондону и Нью-Йорку. "Более 60% москвичей имеют доступ к культурно-досуговым объектам в шаговой доступности", – сказано в материалах компании.
К тому же российская столица вошла в первую тройку мегаполисов по числу бесплатных точек Wi-Fi. Она стала третьей по этому показателю после Сингапура и Сеула.
По плотности сети и количеству станций метро Москва также заняла третье место, следуя за Нью-Йорком и Сеулом. А по объему пассажиропотока в год столичной подземке присудили четвертое место – после Пекина, Токио и Сеула. Если же говорить о годовом пассажирообороте всего общественного транспорта, Москва стала пятой вслед за Пекином, Токио, Сеулом и Шанхаем.
Ранее социологи назвали российские регионы с самыми высокими доходами населения. Москва и Московская область вошли в первую десятку.
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