Благоустройство столичных районов будут проводить по индивидуальному мастер-плану

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благоустройство районов столицы в рамках программы "Мой район" будут проводить по индивидуальному мастер-плану, сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании "Качество для всех. Сбалансированное развитие городов" в ходе Московского урбанистического форума.

Мэр отметил, что нужно подчеркнуть уникальность каждого района.

"Мы решили в каждом районе создать такой мастер-план – живой документ на основе предложений как жителей, так и архитекторов, специалистов", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

По его словам, мастер-план по каждому району будет обновляться каждый год с учетом проделанной работы и пожеланий москвичей.

Также Собянин рассказал, что столичные власти удвоили свои усилия при благоустройстве районов города в нынешнем году.

"Мы уже в этом году удвоили свои усилия по благоустройству московских районов и параллельно начали заниматься созданием мастер-плана, к разработке которого я приглашаю москвичей и всех специалистов в этой области", – рассказал мэр.

Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.

Особую программу приготовил Moscow Urban Fest, который состоится в рамках общего форума. В этом году основной темой станет немецкое понятие "умвельт", которое переводится как "окружающая среда".

Впервые в рамках урбанфорума в парке "Зарядье" состоится конгресс Urban Health, а также форум "Мой район".

