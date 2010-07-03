Названы регионы с самыми высокими доходами населения

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Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. При этом скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая и Калмыкии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии.

Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.

В первую десятку также вошли Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В последней десятке, кроме того, оказались Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым.

Согласно результатам исследования, в 15 регионах доля бедных составляет менее 10 процентов. В основном это регионы с высокими доходами. В 10 регионах доля бедных превышает 20 процентов. При этом в Тыве она выше 40 процентов, что является максимальным показателем для России.

В то же время 2,1 процента населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.

Как уточняют эксперты, в Москве лишь 0,5 процента людей находятся за этой чертой доходов. Еще в семи регионах доля крайне бедных людей – менее 1 процента. В 10 других находится в диапазоне от 3 до 5 процентов, а еще в 6 – от 2,5 до 3.

По мнению аналитиков, проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата радикально зарплаты, пенсии и другие доходы не могут вырасти. Также проблема бедности часто связана и с социальной политикой государства.

Ранее эксперты назвали регионы с самыми низкими и высокими тарифами на ЖКХ. Так, самым дорогим в плане выплат оказалась Магаданская область (3511 рублей за месяц). Самые маленькие суммы за услуги в 2018 году платили жители Дагестана (457 рублей с человека).