Названы регионы с самыми низкими и высокими тарифами на ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подготовила рейтинг российских регионов с самыми низкими и высокими тарифами на ЖКХ. Об этом сообщает "Российская газета".

По данным исследования, самым дорогим регионом в плане выплат за услуги ЖКХ оказалась Магаданская область. Там россиянам пришлось заплатить за один месяц 3511 рублей.

Вторую строчку занимает Камчатская область (3420 рублей в месяц), за ней следом идут Мурманская область (3003 рублей в месяц), Чукотский автономный округ (2774 рублей) и Московская область (2607 рублей).

Самые маленькие суммы за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана (457 рублей с человека), Республики Тыва (478 рублей) и Игнушетии (488 рублей)

Подчеркивается, что в среднем за прошлый год россиянам пришлось заплатить 17 936 рублей (почти 1,5 тысячи рублей в месяц) за услуги ЖКХ.

Ранее Дмитрий Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции. По его словам, сейчас для каждого региона устанавливается предельный индекс роста платы за коммунальные услуги, они определяют их для муниципалитетов. Но есть основания, которые позволяют индексы превышать.