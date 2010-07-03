Как вернуть переплату за отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат столичного района Лефортово Александра Андреева обратилась в суд по факту переплаты за отопление. Андреева самостоятельно сделала перерасчет, который показал, что переплата составила шесть тысяч рублей за год, сообщает сайт metronews.ru.

В обслуживающей организации сделать перерасчет отказались. Депутату пояснили, что если отсутствовали корректировки, значит разница в показаниях была незначительной. В итоге данные со счетчиков запросили в МОЭК.

По словам Андреевой, управляющая организация несколько раз просила отложить заседание.

"То присылали невнятные ходатайства, что не могли явиться на суд из-за "производственной необходимости", то ссылались на то, что ждут ответа от МОЭКа", – сказала она.

Суд удовлетворил требования депутата частично.

"Постановил выплатить мне сумму перерасчета и штраф за завышенные квитанции в размере 50% от суммы завышения", – отметила Андреева.

Учитывая опыт депутата, издание дает рекомендации тем, кто считает, что переплачивает за отопление.

Для начала нужно запросить в управляющей организации показания с общедомового счетчика тепла за каждый месяц года, по которому планируете сделать перерасчет.

Затем нужно умножить полученные показатели на сумму тарифа на отпуск тепловой энергии. Все полученные цифры по каждому месяцу нужно сложить, после чего получится общая стоимость фактического потребления тепла для всего дома.

Полученную цифру нужно разделить на общую площадь жилых и нежилых помещений дома и умножить результат на площадь своей квартиры. Для того, чтобы понять на сколько был совершен перерасчет нужно от суммы, которая выставлена в квитанции, отнять полученную при расчетах цифру.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за коммунальные услуги. Он отметил, что в двух соседних регионах тариф на воду может отличаться в 54 раза. По словам Артемьева, столь большая разница объясняется тем, что местные власти используют личные связи для продавливания завышенных тарифов.

В Москве утвердили тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение сразу на пять лет. Плату за отопление и горячую воду будут индексировать 1 июля.

