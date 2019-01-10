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10 января 2019, 07:15

Общество

Тарифы на ЖКХ в 2019 году увеличатся дважды

Тарифы на ЖКХ в 2019 году увеличатся дважды

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Впервые в столице тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение утвердили сразу на пять лет – до 2024 года. Однако это не означает, что цены не будут меняться. Плату за отопление и горячую воду каждый год будут индексировать 1 июля.

Исключением стал только наступивший год – тарифы обновят дважды. С 1 января они уже поднялись почти на два процента, а с июля вырастут еще на четыре. Для семьи из трех человек, у которых площадь квартиры около 60 метров, разница составит около 100 рублей с человека. Льготникам помогут субсидиями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество ЖКХ Иван Базанов
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