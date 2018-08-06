МЭР предлагает учитывать повышение НДС в тарифах на ЖКУ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Минэкономразвития предлагает учитывать размер увеличения НДС на 2 процента в тарифах на услуги ЖКХ, сообщает газета "Известия".
Как пояснили в пресс-службе министерства, такая мера необходима, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций.
Отмечается, что при увеличении суммы в платежной квитанции за ЖКУ сами услуги не дорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств. Возрастет только величина налога, включенного в платеж.
Ранее правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 до 20%, одобрили Госдума и Совет Федерации.
Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года способствуют выпадающим доходам у ресурсоснабжающих организаций, а через некоторое время приведут и к их финансовому краху.
Убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей.
В Минэкономразвития считают, что решить проблему можно, учитывая налоговые изменения в тарифах ЖКХ, пишут "Известия".
Письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве направила главе Минстроя Владимиру Якушеву Ассоциация "ЖКХ и городская среда".
Наиболее простым способом решения проблемы директору ассоциации Алексею Макрушину видится повышение тарифов на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года.
В противном случае компенсация выпадающих расходов за счет роста тарифов с 1 июля потребует дополнительного увеличения тарифов на коммунальные услуги не на 2%, а более чем на 4%.
В Минстрое "Известиям" подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.
В ФАС, которая принимает решения об индексации тарифов, от комментариев отказались.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: