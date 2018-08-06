МЭР предлагает учитывать повышение НДС в тарифах на ЖКУ

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Минэкономразвития предлагает учитывать размер увеличения НДС на 2 процента в тарифах на услуги ЖКХ, сообщает газета "Известия".

Как пояснили в пресс-службе министерства, такая мера необходима, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций.

Отмечается, что при увеличении суммы в платежной квитанции за ЖКУ сами услуги не дорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств. Возрастет только величина налога, включенного в платеж.

Ранее правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 до 20%, одобрили Госдума и Совет Федерации.

Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года способствуют выпадающим доходам у ресурсоснабжающих организаций, а через некоторое время приведут и к их финансовому краху.

Убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей.

В Минэкономразвития считают, что решить проблему можно, учитывая налоговые изменения в тарифах ЖКХ, пишут "Известия".

Письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве направила главе Минстроя Владимиру Якушеву Ассоциация "ЖКХ и городская среда".

Наиболее простым способом решения проблемы директору ассоциации Алексею Макрушину видится повышение тарифов на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года.

В противном случае компенсация выпадающих расходов за счет роста тарифов с 1 июля потребует дополнительного увеличения тарифов на коммунальные услуги не на 2%, а более чем на 4%.

В Минстрое "Известиям" подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.

В ФАС, которая принимает решения об индексации тарифов, от комментариев отказались.