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09:59

В России пересчитают цены на отопление

общество ЖКХ

09:59

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

С 2020 года в России изменят норматив отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи. Об этом заявил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1 по 4 этажи, отметил он. При этом новый норматив должны были внедрить еще в 2016 году, однако Минстрой настоял на переносе на 2020 год.

"Тогда мы подготовили обращение к председателю Правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения", – передает "Парламентская газета" слова Гладких.

Депутат добавил, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий регионам РФ относительно ввода нового норматива, чтобы субъекты государства смогли самостоятельно решать, насколько целесообразно для них устанавливать такой порядок расчета оплаты за отопление.

Ранее Дмитрий Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции. По его словам, сейчас для каждого региона устанавливается предельный индекс роста платы за коммунальные услуги, они определяют их для муниципалитетов, но есть основания, которые позволяют индексы превышать.

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общество ЖКХ

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