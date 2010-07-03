Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дмитрий Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции.
"Подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции", – написал премьер-министр на своей странице в микроблоге Twitter.
По словам главы правительства, сейчас для каждого региона устанавливается предельный индекс роста платы за коммунальные услуги, а они в свою очередь определяют их для муниципалитетов. Но существует ряд оснований, которые позволяют индексы превышать.
"Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с ФАС", – резюмировал премьер.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за коммунальные услуги. Он отметил, что в двух соседних регионах тариф на воду может отличаться в 54 раза. По словам Артемьева, столь большая разница объясняется тем, что местные власти используют личные связи для продавливания завышенных тарифов.
В Москве утвердили тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение сразу на пять лет. Плату за отопление и горячую воду будут индексировать 1 июля.
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