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16:36

Названы крупнейшие импортеры московских товаров

город экономика

16:36

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Китай, США, Великобритания и Япония показали лучшую динамику по увеличению импорта товаров из Москвы.
А крупнейшими импортерами московских товаров с начала года стали Белоруссия, Казахстан, Великобритания и США, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В 2018 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил 24 миллиарда долларов или 16,1% от общероссийского показателя. А по итогам I квартала 2019-го он достиг 5,1 миллиарда долларов (15,8% от общероссийского).

Примерно столько же было за аналогичный период годом ранее. Ощутимое увеличение экспортных объемов обычно приходится на конец года. Так, в IV квартале в 2015-2017 годах наблюдался рост от 27% до 56% по сравнению с III кварталом, а в октябре-декабре 2018-го был отмечен 37-процентный прирост.

"В I квартале этого года московская продукция несырьевого сектора поставлялась в 165 стран. Крупнейшими импортерами в январе-марте стали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США, Алжир, Китай, Германия, Египет, Япония и Индия. Причем лучшую динамику в сравнении с тем же периодом прошлого года показали Китай, Великобритания, США и Япония", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Китай за первые три месяца 2019-го вырос на 131,3% к январю-марту 2018-го и составил 9,4% от экспорта РФ в эту страну. Экспорт столицы в Великобританию по сравнению с I кварталом прошлого года прибавил 98,4% (доля в экспорте РФ в январе-марте 2019 года – 60,6%).

Экспорт Москвы в США увеличился на 89,4% (доля в экспорте РФ – 21,5%), в Японию вырос на 46,2% (доля в экспорте РФ – 28,9%). В тройку отраслей-лидеров по объему несырьевого экспорта Москвы за I квартал 2019 года вошли: машиностроение и оборудование, электротехника, транспортные средства и их компоненты. А в топ-10 попали, например, медицина и фармацевтика; пищевая промышленность; текстиль, кожа, изделия из них (одежда, обувь и другие).

Эти же три направления показали самые высокие темы роста по итогам всего 2018 года. Как международный интеллектуальный и финансовый центр, Москва делает ставку именно на несырьевой неэнергетический экспорт. По этому направлению столица уверенно лидирует среди регионов России. Город поддерживает экспортеров на всех этапах – субсидиями, льготами, подготовкой кадров и созданием современной инфраструктуры.

Представители почти восьми тысяч столичных экспортных компаний получили за последние годы бесплатную консультационную поддержку и прошли обучение в Московской школе экспортера (обучающий проект, включающий бесплатные семинары, тренинги и мастер-классы для экспортно ориентированного бизнеса).

Слушатели Московской школы экспортера изучают экспортные рынки, способы правовой защиты интеллектуальной собственности, маркетинг, документальное сопровождение продаж, логистику и возможности онлайн-экспорта.

Продвигать свою продукцию на внешних рынках производителям помогает программа "Сделано в Москве". Она запущена в 2016 году и предполагает финансирование до 100% затрат на участие столичных предприятий в крупнейших мировых отраслевых выставках, организацию для них деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами.

Такую поддержку получили уже более 500 компаний. Они представляли Москву на 29 технологичных выставках: в Германии, Франции, Финляндии, Китае, Японии, ОАЭ и не только. До конца 2019 года запланировано участие московских компаний еще в 10 международных выставках.

Календарь программы "Сделано в Москве" на весь этот год впервые определен онлайн-голосованием среди экспортеров. Предприниматели выбрали наиболее интересные для них события из 140 вариантов, предложенных в том числе самим бизнес-сообществом. В финальный список вошли мероприятия в США, Португалии, ЮАР, Франции, Германии и некоторых других странах. Они охватывают самые разные темы: от IT до медицины, от электроники до моды и дизайна.

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город экономика

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