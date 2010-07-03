Около 14% природного газа сэкономили в Москве за пять лет

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Работа по энергосбережению за пять лет помогла сэкономить около 14% природного газа в Москве. Об этом глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский рассказал в ходе акции "Час Земли", передает РИА Новости.

Руководитель ведомства рассказал и о других итогах работы по энергосбережению.

"Уже два миллиона москвичей живут в безуглеродном городе. Ну и самое главное, что стоки в водные объекты уменьшились практически на 20%", – сказал Кульбачевский, отметив, что властям еще есть над чем трудиться.

Он добавил, что за тот же период количество парниковых газов в городе сократилось на 18%, а потребление воды – на 3%.

В ходе международной акции "Час Земли" Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час. Так участники показывают свое неравнодушие к будущему планеты.

В 2019 году акция прошла в 13-й раз. В Москве к ней присоединились центры госуслуг, Останкинская телебашня, Кремль, Большой театр, Госдума, Совет Федерации, стадион "Лужники" и другие объекты.