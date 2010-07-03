Центры госуслуг впервые поучаствуют в акции "Час Земли"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичные офисы "Мои документы" впервые присоединятся к ежегодной международной акции "Час Земли", сообщает пресс-служба центров госуслуг.

В ночь с 30 на 31 марта фасадное освещение всех 130 офисов в столице отключат в знак заботы о будущем планеты. Отмечается, что вновь вывески загорятся уже в воскресенье.

Участие в акции не повлияет на работу центров. Сотрудники примут заявителей по привычному графику.

Вечером 30 марта освещение исчезнет и с фасада Государственной думы, сказано на сайте нижней палаты парламента. Исключение составит только подсветка флага РФ.

Акция "Час Земли" объединяет два миллиарда людей в 188 странах мира. Она призывает на время выключить свет и бытовые электроприборы. В России акция пройдет в 11-й раз. Только в Москве выключат подсветку более двух тысяч объектов.

