Столичные вокзалы погаснут в "Час Земли"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вокзалы столицы примут участие в акции "Час Земли" и отключат декоративную подсветку, говорится на сайте Московской железной дороги.

"В субботу, 30 марта, с 20:30 до 21:30 на восьми столичных вокзалах – Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском – железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку", – говорится в сообщении.

29 и 30 марта, как отмечается, пассажиров проинформируют по громкой связи о том, что ОАО "РЖД" участвует в акции.

Также в рамках акции "Час Земли" отключат подсветку на железнодорожных вокзалах по всей России.

Ранее сообщалось, что павильон Московских центральных диаметров (МЦД), Смоленский метромост и монорельс впервые присоединятся к всемирной акции "Час Земли". Также не будет работать подсветка сразу нескольких транспортных объектов.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится традиционно 30 марта. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.