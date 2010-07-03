Смоленский метромост, монорельс и павильон МЦД погасят в "Час Земли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках акции "Час Земли", которая пройдет в субботу, 30 марта, отключат подсветку на Смоленском метромосте, монорельсе и павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Медиапанели и лампы перестанут гореть с 20:30 до 21:30", – говорится в сообщении.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, во время акции не будет работать подсветка сразу нескольких транспортных объектов.

"Мы отключим освещение в знак солидарности с движением по сохранению природных ресурсов планеты", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится традиционно 30 марта. Организаторы мероприятия призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году художник Покрас Лампас распишет символический 200-килограммовый рубильник из металла, бетона и цемента акции "Час Земли". Скульптуру украсит шрифтовой паттерн в стиле каллиграфутуризм.