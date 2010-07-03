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13:25

Гигантский рубильник "Часа Земли" украсят футуристической каллиграфией

культура

13:25

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Фото: ТАСС/Евгений Егоров

Художник Покрас Лампас распишет символический 200-килограммовый рубильник из металла, бетона и цемента акции "Час Земли".

"В рамках празднования своего юбилея Всемирный фонд дикой природы инициировал яркую коллаборацию с известным художником Покрасом Лампасом. Скульптуру украсит шрифтовой паттерн в стиле каллиграфутуризм", – цитирует Агентство "Москва" представителя WWF Юрия Сочнева.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится традиционно 30 марта. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.

Покрас Лампас – представитель современной каллиграфии, основатель направления Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей. Совмещает работу над арт-проектами с международными выставками, перформансами и стрит-арт фестивалями. Создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере.

В ноябре 2018 года Лампас создал самое большое граффити в мире. Художник расписал площадь перед "РЖД Ареной" в Черкизове в клубные красно-зеленые цвета. Площадь росписи составляет более 11 тысяч квадратных метров.

культура

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