Гигантский рубильник "Часа Земли" украсят футуристической каллиграфией

Художник Покрас Лампас распишет символический 200-килограммовый рубильник из металла, бетона и цемента акции "Час Земли".
"В рамках празднования своего юбилея Всемирный фонд дикой природы инициировал яркую коллаборацию с известным художником Покрасом Лампасом. Скульптуру украсит шрифтовой паттерн в стиле каллиграфутуризм", – цитирует Агентство "Москва" представителя WWF Юрия Сочнева.
Международная экологическая акция "Час Земли" проводится традиционно 30 марта. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.
Покрас Лампас – представитель современной каллиграфии, основатель направления Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей. Совмещает работу над арт-проектами с международными выставками, перформансами и стрит-арт фестивалями. Создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере.
В ноябре 2018 года Лампас создал самое большое граффити в мире. Художник расписал площадь перед "РЖД Ареной" в Черкизове в клубные красно-зеленые цвета. Площадь росписи составляет более 11 тысяч квадратных метров.
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