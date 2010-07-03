Подсветку отключат на станциях МЦК в рамках акции "Час Земли"

Фото: Агентство "Москва"/Vedyashkinamarina

В рамках акции "Час Земли", которая пройдет в субботу, 30 марта, отключат подсветку на железнодорожных вокзалах и станциях МЦК. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

"Железнодорожные вокзалы по всей России, включая малые вокзалы и ТПУ МЦК, а также административные здания холдинга отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение", – говорится в сообщении.

Пассажиров объявлениями по громкой связи будут призывать принять участие в акции.

Ранее сообщалось, что павильон Московских центральных диаметров (МЦД), Смоленский метромост и монорельс впервые присоединятся к всемирной акции "Час Земли". Также не будет работать подсветка сразу нескольких транспортных объектов.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится традиционно 30 марта. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.