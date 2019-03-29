Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

29 марта, 11:14

"Час Земли–2019": как в эту субботу провести время с пользой для планеты

культура экология weekend

30 марта Москва вот уже десятый раз присоединится к международной экологической акции "Час Земли". В городе с 20:30 до 21:30 погаснет подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого театра, Останкинской телебашни и других известных зданий. Но в рамках акции также запланирована масса инициатив в парках, клубах и кафе – о некоторых из них мы расскажем.

Музыка в темноте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Можно сказать, что одним из эпицентров "Часа Земли" станет парк "Зарядье". После того, как погаснет освещение Стеклянной коры, "Медиацентра" и "Заповедного посольства", возле павильона "Купол" начнется интерактивная программа и выступление певицы МакSим. Артистка не так давно выпустила альбом "Полигамность" – интересно, как в темноте прозвучат не только песни с пластинки с этим провокационным названием, но также хит со словами "Знаешь ли ты? Вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног".

30 марта, 20:30
Парк "Зарядье", Варварка, 6, строение 1
Бесплатно

Экоуроки и мультфильмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекторий "Заповедного посольства" в "Зарядье" в течение дня будет проводить экоуроки, на которых юные защитники природы узнают, например, почему моря и океаны жизненно важны для всех существ, обитающих не только в воде, но и на суше. Также запланированы спецпоказы от "Союзмультфильма" – зрители увидят лучшие фестивальные и короткометражные работы студии, а в конце каждого сеанса – розыгрыш памятных сувениров.

30 марта, с 14:00
Парк "Зарядье", Варварка, 6, строение 1
Бесплатно, по регистрации

Для юных фермеров

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В рамках "Часа Земли" на "Городской ферме" пройдут занятия, посвященные очистке воздуха и полезному использованию мусора. Вместе с родителями маленькие гости "Фермы" будут делать подставки под кружки из старых газет, придумают устройство для очистки океанской воды, а после мастер-класса заберут домой горшочки с хлорофитумом, высаженные собственными руками.

30–31 марта, с 12:00
"Городская ферма", Проспект Мира, 119, строение 244
Билеты – от 100 рублей

Открытие велосезона

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

﻿Если вы еще не открыли велосезон, можете это сделать 30 марта – как раз в рамках акции "Час Земли". Организаторы одноименного велопробега хотят привлечь внимание к велосипеду "как к всесезонному, доступному и экологическому виду транспорта". Регистрация не требуется, достаточно украсить свой велосипед яркой подсветкой (крайне желательно наличие как минимум фонарей!) и подкатить к Андреевской набережной к 20:00. Маршрут пройдет вдоль набережных с выездом на проезжую часть. Финальный пункт – парк "Сокольники".

Вся информация о велопробеге на сайте

Вечер при свечах

Фото: depositphotos/ kieferpix

Вряд ли вы знаете о существовании кафе под названием "Фазенда" на территории парка "Северное Тушино". Но если в этот мартовский вечер вам хочется немного романтики, то знайте: в 20:30 в "Фазенде" погаснет свет, а каждый посетитель зажжет свечу и таким образом дополнит инсталляцию "60+" в знак неравнодушия к будущему планеты. Обещают нежную гитарную музыку, разговоры об экологии и чай.

30 марта, 20:30
"Фазенда", Свободы, 56
Бесплатно

Почему выключают свет?

История "Часа Земли" началась в 2007 году – тогда мероприятие было впервые организовано Всемирным фондом дикой природы в Сиднее, и в нем поучаствовали более двух миллионов человек. Уже на следующий год акция получила поддержку в других уголках планеты, а в 2009-м стала самой массовой в истории человечества. В 2018-м количество участников "Часа Земли" составило более двух миллиардов в 188 странах – на час без подсветки остались более 18 000 памятников архитектуры. Целью акции является привлечение внимания людей к изменению климата и экологическим проблемам в целом. Выключение света на час не призвано сэкономить электричество. Оно носит прежде всего символический характер. Именно поэтому со временем изменился и логотип акции: до 2011 года им была цифра "60". Сейчас символом является "60+" – призыв выйти за границы одного часа в году и задуматься о том, как сделать собственный вклад в улучшение экологии уже сегодня.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать