"Час Земли–2019": как в эту субботу провести время с пользой для планеты

30 марта Москва вот уже десятый раз присоединится к международной экологической акции "Час Земли". В городе с 20:30 до 21:30 погаснет подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого театра, Останкинской телебашни и других известных зданий. Но в рамках акции также запланирована масса инициатив в парках, клубах и кафе – о некоторых из них мы расскажем.

Музыка в темноте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Можно сказать, что одним из эпицентров "Часа Земли" станет парк "Зарядье". После того, как погаснет освещение Стеклянной коры, "Медиацентра" и "Заповедного посольства", возле павильона "Купол" начнется интерактивная программа и выступление певицы МакSим. Артистка не так давно выпустила альбом "Полигамность" – интересно, как в темноте прозвучат не только песни с пластинки с этим провокационным названием, но также хит со словами "Знаешь ли ты? Вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног".

30 марта, 20:30

Парк "Зарядье", Варварка, 6, строение 1

Бесплатно

Экоуроки и мультфильмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекторий "Заповедного посольства" в "Зарядье" в течение дня будет проводить экоуроки, на которых юные защитники природы узнают, например, почему моря и океаны жизненно важны для всех существ, обитающих не только в воде, но и на суше. Также запланированы спецпоказы от "Союзмультфильма" – зрители увидят лучшие фестивальные и короткометражные работы студии, а в конце каждого сеанса – розыгрыш памятных сувениров.

30 марта, с 14:00

Парк "Зарядье", Варварка, 6, строение 1

Бесплатно, по регистрации

Для юных фермеров

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В рамках "Часа Земли" на "Городской ферме" пройдут занятия, посвященные очистке воздуха и полезному использованию мусора. Вместе с родителями маленькие гости "Фермы" будут делать подставки под кружки из старых газет, придумают устройство для очистки океанской воды, а после мастер-класса заберут домой горшочки с хлорофитумом, высаженные собственными руками.

30–31 марта, с 12:00

"Городская ферма", Проспект Мира, 119, строение 244

Билеты – от 100 рублей

Открытие велосезона

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

﻿Если вы еще не открыли велосезон, можете это сделать 30 марта – как раз в рамках акции "Час Земли". Организаторы одноименного велопробега хотят привлечь внимание к велосипеду "как к всесезонному, доступному и экологическому виду транспорта". Регистрация не требуется, достаточно украсить свой велосипед яркой подсветкой (крайне желательно наличие как минимум фонарей!) и подкатить к Андреевской набережной к 20:00. Маршрут пройдет вдоль набережных с выездом на проезжую часть. Финальный пункт – парк "Сокольники".

Вся информация о велопробеге на сайте

Вечер при свечах

Фото: depositphotos/ kieferpix

Вряд ли вы знаете о существовании кафе под названием "Фазенда" на территории парка "Северное Тушино". Но если в этот мартовский вечер вам хочется немного романтики, то знайте: в 20:30 в "Фазенде" погаснет свет, а каждый посетитель зажжет свечу и таким образом дополнит инсталляцию "60+" в знак неравнодушия к будущему планеты. Обещают нежную гитарную музыку, разговоры об экологии и чай.

30 марта, 20:30

"Фазенда", Свободы, 56

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