Москва погрузится во тьму 30 марта

Москва присоединится к международной экологической акции "Час Земли". Она пройдет 30 марта. Об участии столицы в этой акции объявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ровно на час, с 20:30 до 21:30, в Москве будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2000 объектов. Мы предлагаем присоединиться к акции всем москвичам и отключить свет дома – в знак солидарности с движением по сохранению природных ресурсов планеты", – сказал Бирюков.
В прошлом году к участию в акции присоединились 1938 объектов в Москве. С каждым годом их число все возрастало. В этот раз к акции присоединятся 2155 объектов.
Традиционно погаснет на час подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", Большого театра, зданий Государственной Думы и Совета Федерации, Останкинской телебашни. Также к акции присоединятся здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, "Зарядье", павильоны ВДНХ, Белорусский вокзал, Китайгородская стена, объекты на набережных Москвы-реки, МХАТ имени Горького, Московский театр на Таганке. Основной площадкой акции в этот раз станет парк "Зарядье".
Международная экологическая акция "Час Земли" объединяет 2 миллиарда людей в 188 странах мира. Это крупнейшее международное эко-событие. Акция призвана обратить внимание людей на проблемы экологии, изменения климата и негативного воздействия производств на окружающую среду. В рамках акции отключается электричество всего на один час.
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