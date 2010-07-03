Акция "Час Земли" прошла в Москве

В Москве в одиннадцатый раз прошла всемирная акция WWF "Час Земли". Вечером в субботу жители столицы выключили свет и электроприборы у себя в домах и на предприятиях, выражая таким образом свое неравнодушие к будущему планеты.
Столица участвует в международной экологической акции с 2009 года. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
Архитектурно-художественную подсветку и круговые медиафасады отключали на Останкинской телебашне. К акции присоединились 15 парков. Среди них Парк Горького, музей-заповедник "Царицыно" и "Зарядье".
Также отключали внешнее освещение официальной резиденции российского президента. На час погасли архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", Большой театр, Госдума и Совет Федерации.
К "Часу Земли" присоединились павильон Московских центральных диаметров (МЦД), Смоленский метромост, монорельс, здания на улицах Новый Арбат и Тверской, гостиницы и вокзалы.
Международная экологическая акция "Час Земли" проводится ежегодно. Организаторы призывают отключить электричество на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.
Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более двух миллиардов человек из более чем 184 стран и почти 7000 городов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.