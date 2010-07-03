Акция "Час Земли" прошла в Москве

Фото: Москва 24/Игорь иванко

В Москве в одиннадцатый раз прошла всемирная акция WWF "Час Земли". Вечером в субботу жители столицы выключили свет и электроприборы у себя в домах и на предприятиях, выражая таким образом свое неравнодушие к будущему планеты.

Столица участвует в международной экологической акции с 2009 года. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

В этот раз к акции впервые присоединились столичные центры госуслуг "Мои документы". Было отключено фасадное освещение всех 130 московских офисов.

Архитектурно-художественную подсветку и круговые медиафасады отключали на Останкинской телебашне. К акции присоединились 15 парков. Среди них Парк Горького, музей-заповедник "Царицыно" и "Зарядье".

Также отключали внешнее освещение официальной резиденции российского президента. На час погасли архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя, стадион "Лужники", Большой театр, Госдума и Совет Федерации.

К "Часу Земли" присоединились павильон Московских центральных диаметров (МЦД), Смоленский метромост, монорельс, здания на улицах Новый Арбат и Тверской, гостиницы и вокзалы.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится ежегодно. Организаторы призывают отключить электричество на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более двух миллиардов человек из более чем 184 стран и почти 7000 городов.